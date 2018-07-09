 وفاة شخصين في حادث إنقلاب جرار بقالمة

لقي شخصين مصرعها بعد حادث إنقلاب جرار بمشتة الكدية الحمراء بلدية بني مزلين دائرة قلعة بوصبع ولاية قالمة.

وبحسب المعلومات التي تحوزها “النهارأونلاين” فإن الضحايا المتوفين نقلوا من طرف عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية .

وقد خلف الحادث إصابة شخص آخر تم نقله بواسطة سيارة خاصة.

و تتعلق الوفاة بشخصين يبلغان من العمر 17 و14 سنة توفيا على الفور ،أما الشخص الثالث فقد أصيب إصابات متعددة.

كما تدخل عناصر الوحدة الثانوية لدائرة عين مخلفو مدعومة بكل من وحدة وادي الزناتي والوحدة الرئيسية لقالمة صباح اليوم .

وهذا من أجل إخماد حريق مهول شب بمحصول قمح قائم بمشتة طلحة على حدود بلديتي سلاوة وعنونة وعين مخلوف.

وقد أدى الى إتلاف 131 هكتار من القمح.