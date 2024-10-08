وفاة شخصين في حادث سقوط بالطارف وسكيكدة

سجلت وحدات الحماية المدنية حادثي سقوط بولايتي الطارف وسكيكدة أدت إلى وفاة شخصين.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 01 سا 30د من أجل حادث سقوط شخص داخل حفرة. أثناء عمل عمقها 20 متر، ببلدية بريحان و دائرة بن مهيدي. وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02 سا 39د من أجل إسعاف شخص إثر سقوطه بعلو حوالي 10 متر من عمود كهربائي. و إصابته بصعقة كهربائية ، بلدية فلفلة و دائرة سكيكدة.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.