وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من جسر بتيزي وزو

لقي، ليلة أمس، شابين مصرعهما وأصيب آخرين أثر حادث مروري خطير،إثر سقوط السيارة من فوق جسر واد تاكسابت بواد عيسي،تيزي وزو.

وقد كان على متن السيارة 4 أشخاص ينحدرون من بني دوالة وتوفيا كل من (ج.ك ) و(ب .س)

وتم نقل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستفى الحامعي ندير محمد بتيزي وزو.

ونجا الشخص الثالث المدعو (د.ش ) باعجوبة، ونقل على جناع السرعة الى نفس المستشفى رفقة الشخص الرابع، الذي دخل في غيبوبة.

و قد فتح الدرك الوطني التابع ل ايرجن ب الاربعاء ناث ايراثن التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادث.