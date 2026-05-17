وفاة شخصين في حادث سقوط من علو بوهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، على الساعة 12 سا و10 دقيقة، إثر حادث سقوط مصعد البضائع. من الطابق 13 لورشة بناء في طور الانجاز الذي كان على متنه شخصين بالمكان المسمى حي الصديقية، بلدية ودائرة وهران.

وخلّف الحادث وفاة شخصين (من جنس ذكر، يبلغان من العمر 54 و56 سنة) في عين المكان. حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 1 نوفمبر بإيسطو.

و سخرت الحماية المدنية، لهذا التدخل شاحنة إنقاذ، وسيارة إسعاف.

