وفاة شخصين في حادث مرور بالشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف، وقوع حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق -غرب اتجاه الجزائر منطقة الدوايدية، ببلدية بوقادير.

وأشارت المصالح أنها تدخلت على الساعة 04سا56د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارة وشاحنتين. بالطريق السيار شرق -غرب اتجاه الجزائر منطقة الدوايدية، ببلدية ودائرة بوقادير.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين يبلغان من العمر 30 سنة و 53 سنة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

