إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخصين في حادث مرور بالشلف

بقلم عايدة.ع
وفاة شخصين في حادث مرور بالشلف
  • 87
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف، وقوع حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق -غرب اتجاه الجزائر منطقة الدوايدية، ببلدية بوقادير.

وأشارت المصالح أنها تدخلت على الساعة 04سا56د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارة وشاحنتين. بالطريق السيار شرق -غرب اتجاه الجزائر منطقة الدوايدية، ببلدية ودائرة بوقادير.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين يبلغان من العمر 30 سنة و 53 سنة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/f2XoK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر