وفاة شخصين في حادث مرور بالمدية

لقي شخصان حتفهما، أمس الجمعة، إثر اصطدام مركبة سياحية بشاحنة بمدينة البرواقية في المدية.

وحسب ما عُلم من مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث بالمكان المسمى “الفرنان”، في المدخل الشمالي لمدينة البرواقية.

أين اصطدمت مركبة سياحية على متنها شخصين بشاحنة كانت تسير في الاتجاه ذاته قبل انقلابها وارتطامها بشكل عنيف بحاجز أمني من الخرسانة.

وتم نقل جثث الضحيتين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 11 و 42 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “بن يوسف بن خدة” بالبرواقية.