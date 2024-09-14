إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخصين في حادث مرور بالمدية

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شخصين في حادث مرور بالمدية
  • 325
  • 0

لقي شخصان حتفهما، أمس الجمعة، إثر اصطدام مركبة سياحية بشاحنة بمدينة البرواقية في المدية.

وحسب ما عُلم من مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث بالمكان المسمى “الفرنان”، في المدخل الشمالي لمدينة البرواقية.

أين اصطدمت مركبة سياحية على متنها شخصين بشاحنة كانت تسير في الاتجاه ذاته قبل انقلابها وارتطامها بشكل عنيف بحاجز أمني من الخرسانة.

وتم نقل جثث الضحيتين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 11 و 42 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “بن يوسف بن خدة” بالبرواقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8Z4oP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر