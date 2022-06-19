وفاة شخصين في حادث مرور ببسكرة

خلف حادث مرور مميث وقع اليوم في بسكرة، وفاة شخصين وإصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي الشعيبة ولغروس.

مخلفا وفاة شخصين وإصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

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4 ضحايا إثر حادث انقلاب سيارة في تيسمسيلت

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية لسبب مجهول. كما أشار بيان الحماية، أن الحادث وقع على الساعة الحادية عشر و35 د ليلا في الطريق الولائي رقم 17 دوار أولاد يوسف بتيسمسيلت.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الخسائر المادية تمثلت في تحطم سيارة سياحية من نوع رونو لاقونا.

الشلف: 3 جرحى من عائلة واحدة في إنحراف سيارة بأولاد عدة

أصيب أمس السبت، 03 أشخاص من عائلة واحدة تترواح أعمارهم ما بين 17 و 53 سنة. إثر إنحراف السيارة التي كانت تقلهم وإنقلابها على المحور الولائي الرابط بين بلديتي الزبوجة وأم الدروع بمنطقة أولاد عدة.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف المصابين ويتعلق الأمر بكل من الأب و الام و البنت قبل نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.

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