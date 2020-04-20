وفاة شخصين في حادث مرور ببقعة العبابسة بعين الدفلى

وقع ظهيرة اليوم حادث مرور مميت ببقعة العبابسة بالطريق الولائي رقم 03، خلف وفاة شخصين.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فالحادث سجل في حدود الساعة 14:20، وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة من نوع k120.

وأضاف المصدر، أن الحادث أدى إلى وفاة زوجين يبلغان من العمر 31 و 29 سنة في عين المكان و إصابة صاحب الشاحنة.

كما تم تحويل جثتهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة فيما تم تحويل سائق الشاحنة الى ذات المستشفى لتلقي الإسعافات.

من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.