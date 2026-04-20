وفاة شخصين في حادث مرور بتبسة

لقي شخصان مصرعهما اليوم الإثنين، في باب الزياتين بولاية تبسة.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية والمركز المتقدم للحماية المدنية باب الزياتين صبيحة اليوم الإثنين الساعة 09سا:30د. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بكارية.

خلّف الحادث وفاة شخصين، أنثى تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وذكر يبلغ من العمر حوالي 33 سنة. حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ببلدية بكارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور