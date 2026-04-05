وفاة شخصين في حادث مرور بتمنراست

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح بليغة، إثر حادث مرور أليم بالطريق الوطني رقم 01، وتحديداً على بعد 25 كلم باتجاه قرية أراك ببلدية عين أمڨل في ولاية تمنراست.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 13:13 زوالاً. وتمثل في اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان، تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلّف الحادث إصابة شخص آخر وجد في حالة فقدان للوعي، قدمت له الإسعافات الأولية. قبل نقله على جناح السرعة إلى عيادة عين أمڨل لتلقي العلاج الضروري.