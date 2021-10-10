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أخبار الجزائر

وفاة شخصين في حادث مرور بتيارت

بقلم ديار بن داود
وفاة شخصين في حادث مرور بتيارت
حادث مرور
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لقي شخصين مصرعهما في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بين بلدتي نعيمة و عين الذهب بتيارت.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين من نوع “R12” و “بيجو 307″، أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان،  وإصابة طفلين وإمرأة بجروح.

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