وفاة شخصين في حادث مرور بتيارت

لقي شخصين مصرعهما في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بين بلدتي نعيمة و عين الذهب بتيارت.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين من نوع “R12” و “بيجو 307″، أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان، وإصابة طفلين وإمرأة بجروح.

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