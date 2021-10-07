وفاة شخصين في حادث مرور بتيارت

لقي شخصان مصرعهما وأصيب إثنين آخرين بجروح، في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 2 الرابط بين بلديتي عين الذهب ومدريسة بتيارت.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين، على مستوى بلدية الشحمة، أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان وإصابة إثنين آخرين.

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