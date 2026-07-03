وفاة شخصين في حادث مرور بعين تموشنت

توفي شخصان ليلة أمس الخميس، في حادث اصطدام مركبة بدراجة نارية بعين تموشنت.

وحسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس على محور الطريق الولائي رقم86 في شطره العابر لبلدية حمام بوحجر.

وتم نقل جثتي المتوفيين من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية حمام بوحجر.

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.