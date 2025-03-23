وفاة شخصين في حادث مرور بقسنطينة

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور مروّع، وقع صباح اليوم، بالطريق السيّار شرق غرب ب/د زيغود يوسف اتجاه سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لبلدية ديدوش مراد ووحدة دائرة زيغود يوسف، أنها تدخلت في حدود الساعة 06سا 39د. لأجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة، بالطريق السيّار شرق غرب ب/د زيغود يوسف اتجاه سكيكدة ( بالقرب من جسر قرية بن جدو ).

مشيرة أن الحادث خلّف ضحيتين من جنس ذكر في الثلاثينات من العمر متوفيين بعين المكان، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف. شخص ثالث في السبعينات من العمر متعدد الإصابات تم إسعافه و نقله إلى مستشفى زيغود يوسف.

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