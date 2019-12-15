وفاة شخصين في حادث مرور خطير بسطيف

خلف حادث مرور خطير وفاة شابين، على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بنواحي قرية الموان ببلدية الأوريسيا، في سطيف.

وتوفي أحد الضحايا بعين المكان، ويتعلق الأمر بـ “ط.د” من سكان بلدية عين عباسة، والذي يبلغ من العمر 19سنة.

وتوفي الشاب الثاني والذي يبلغ من العمر 24 سنة، في المستشفى متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

ووقع الحادث بعد اصطدام 3 مركبات “مركبتان سياحيتان وأخرى تجارية”.

وأكدت مصادر من الحماية المدنية، أن الحادث تسبب أيضا في تعرض شخص ثالث “59 سنة”، لإصابات متعددة الخطورة،حيث تم إسعافه بعين المكان ونقله إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

فيما رفعت مصالح الدرك الوطني ملابسات الحادث، لتحديد الأسباب الحقيقية له.