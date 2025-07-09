وفاة شخصين في حادث مرور خطير بعين الدفلى

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيبت امرأة أخرى بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور مميت على مستوى بلدية برج الأمير خالد، ولاية عين الدفلى.

وبحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة وعشر دقائق (16:10) بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي عين الدفلى وتيسمسيلت، بالضبط بالمكان المسمى المغدور، في المخرج الشمالي لبلدية برج الامير خالد.

تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، ما خلّف وفاة راكبين محصورين، أحدهما من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، والأخرى من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 57سنة.

وأسفر الحادث أيضًا عن تعرض امرأة، تبلغ من العمر حوالي 22 سنة، لإصابة خطيرة في الرأس، حوِّلت إلى العيادة متعددة الخدمات برج الأمير خالد.