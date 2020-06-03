وفاة شخصين في حادث مرور منفصلين بتسالة المرجة والرويبة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، اليوم الاربعاء، حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة شخصين بكل من بلديتي تسالة المرجة والرويبة.

وحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام لدى هذه الهيئة العمومية، نقلا عن وكالة الأنباء، فإن الحادث الأول وقع اليوم على الساعة 8 صباحا و42 د على مستوى الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة.

وبالضبط بمحول تسالة المرجة، اثر إصطدام سيارة بشخص كان على متن دراجة هوائية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته بعين المكان .

لتنقل جثته من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة.

أما الحادث المميت الثاني سُجل اليوم على الساعة 9 صباحا و42 د بالمنطقة الصناعية الرويبة على مستوى الميناء الجاف.

اثر تسبب سائق شاحنة ذات مقطورة في وفاة سائق يبلغ 38 سنة كان موجودا وراء الشاحنة في تلك اللحظة دون ان ينتبه له ما أدى إلى دهسه .

أين لفظ أنفاسه جراء اصابته البليغة ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة.