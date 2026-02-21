وفاة شخصين في حادث مروع بالشلف

شهد الطريق الوطني رقم 19 بولاية الشلف، بعد ظهر اليوم السبت، حادث مرور مأساوي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 14سا 36د بمنطقة “الشيخ” التابعة لبلدية سنجاس.

ونجم الحادث عن اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة، ما أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 41 و58 سنة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب. قبل نقله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

من جهتها، قامت الفرق الميدانية بتحويل جثامين المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية المحلية.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاً لتحديد الأسباب والملابسات الدقيقة لهذا الحادث.