وفاة شخصين في حادث مروع ببشار

لقي شخصان حتفهما، وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور مأساوي وقع عصر اليوم الأحد على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ببلدية ودائرة بشار.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها الميدانية تدخلت في حدود الساعة الثالثة زوالاً. عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث مرور عنيف تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين بالمنطقة المذكورة.

وخلّف الحادث، وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 45 و56 سنة. حيث جرى تحويل جثمانيهما من طرف أعوان الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما أسفر الاصطدام عن إصابة شخص آخر بجروح مختلفة، حيث قُدمت له الإسعافات الأولية الضرورية في الميدان. قبل إجلائه ونقله إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج.