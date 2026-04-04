وفاة شخصين في حادث مُروع بالمدية

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح بليغة، إثر وقوع حادث مرور مروّع بالطريق السيّار “شمال - جنوب” في شطره الرابط باتجاه قصر البخاري، ببلدية ودائرة البرواقية في ولاية المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 01:05 فجراً، وتمثل في اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، يبلغان من العمر 47 و50 سنة، حيث تمّ تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث. بينما نُقل شخص آخر في حالة حرجة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.