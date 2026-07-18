وفاة شخصين في حادث مُروع بغليزان

توفي شخصان في حادث مرور مأساوي وقع ليلة أمس بولاية غليزان، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة ودراجة نارية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة الواحدة وست وثلاثين دقيقة صباحًا، عقب وقوع الحادث على مستوى المخرج الشرقي لمدينة غليزان.

وخلّف الاصطدام وفاة ضحيتين في عين المكان، الضحية الأول هو سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 29 سنة. رفقة ضحية ثانية يبلغ من العمر 21 سنة.

وتم نقل وتحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل الميداني شاحنة إطفاء وسيارتا إسعاف.