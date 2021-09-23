وفاة شخصين في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2513 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث خلفت هذه الحوادث وفاة شخصين في حوادث المرور.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة بـ 114 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة شخصين وإصابة 122 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإخماد 04 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى ولايات : سكيكدة، سطيف، سوق أهراس وولاية الجلفة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

بالإضافة إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف على إثر إنفجار القناة الرئيسية للمياه الخاصة بتحلية مياه البحر قطرها 1.5 م ، بحيث تم تسجيل تسرب المياه إلى 22 منزل و 03 محلات مجاورة.

أين قام أعوان الحماية المدنية بعمليات إمتصاص المياه المتسربة بعد غلق القناة الرئيسية من طرف المصالح المختصة، على مستوى حي رقون ببلدية تنس، دون تسجيل خسائر بشرية.ذ

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 46 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 34 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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