وفاة شخصين.. هذه مُخلّفات السيول خلال الساعات الأخيرة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة للتقلبات الجوية، اليوم السبت، إلى غاية منتصف النهار.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال جثة طفل متوفي، بمنطقة واد عرعور، ببلدية عين معبد، في الجلفة.

كما تم ببلدية مسعد، العثور على شخص مفقود، حيث وجد متوفي، على بعد حوالي 15 كلم من مكان الحادث. فيما تتواصل عملية البحث عن شخص مفقود ثاني.

وفي ولاية المسيلة، وتبعا لعملية البحث عن شخصين مفقودين بالمكان المسمى أولاد مولاهم. تم العثور على الشخص المفقود على قيد الحياة يبلغ من العمر 25 سنة. حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

فيما تتواصل عمليات البحث عن الضحية الثانية، حيث تم تنصيب مركز قيادة عملي.

وببلدية سيدي عيسى، تمت عملية امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى حي 16 أفريل.

أما في تيارت، فقد تم ببلدية سرغين، إنقاذ شخصين عالقين داخل مسكن أرضي. بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد الطويل بالمكان المسمى منطقة زهانة.

كما تم إنقاذ شخص عالق داخل مسكنه أرضي بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الطويل، بالمكان المسمى منطقة عجر مايا.