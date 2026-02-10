وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث أليم بتبسة

توفي شخصان وأصيب آخر بجروح، إثر حادث مرور أليم وقع ظهر اليوم بولاية تبسة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجم الحادث عن اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 16. وتحديداً في المكان المسمى “الخنقة” التابع لبلدية بكارية بدائرة الكويف.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في موقع الحادث على الساعة 14سا 35 دقيقة. حيث قامت بتقديم الإسعافات الضرورية للمصاب ونقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.