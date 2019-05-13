وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث مرور بتبسة

هلك شخصان وأصيب آخر بجروح، في حادث سير وقع اليوم الاثنين، ببلدية أم علي، في تبسة.

وحسبما أفادت به مديرية الحماية المدنية بالولاية، الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 16، الرابط بين ولايتي تبسة و وادي سوف.

وقد أسفر الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة نفعية وشاحن، عن وفاة شخصين “19 و 34 سنة”، بعين المكان.

جيث تم نقل جثتيهما إلى المصلحة المعنية، بمستشفى الدكتور التيجاني هدام، ببئر العاتر.

فيما أصيب شخصا آخر “39 سنة”، كان على متن الشاحنة، حيث تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات المرفق الصحي لبلدية الماء الأبيض.