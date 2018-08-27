وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث مرور بتيارت

توفي شخصان وأصيب شخص آخر بجروح في حادث مرور،وقع في حدود الساعة الحادية عشر ليلا و21 دقيقة بقرية أولاد يحيى على مستوى الطريق الوطني 14 بين بلدية عين الحديد دائرة فرندة.

وبحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث المأساوي تمثل في إصطدام شاحنة ذات مقطورة من نوع شاكمان مع سيارة من وع تويوتا “هيلوكس”.

وبحسب ذات البيان،فإن المتوفين يبلغان من العمر 31 و39 سنة وكانا على متن سيارة الهيلوكس،أما الجريح فيتراوح سنه 64 والذي كان على متن الشاحنة.

اين تم نقله على جناح المؤسسة الإستشفائية بتخمارت،أما المتوفين فقد تم نقلهم الىمصلحة حفظ الجثث بمستشفى إبن سينا بدائرة فرندة.