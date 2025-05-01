وفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين بسبب لسعات النحل بمستغانم

إستقبلت المؤسسة الإستشفائية بسيدي علي ولاية مستغانم، في حدود الساعة الواحدة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء 01 ماي 2025. أربع حالات تعرضت للسعات نحل بمنطقة “بريكة” التابعة لبلدية سيدي علي. حيث تم تسجيل حالتي وفاة وإصابتين.

وحسب مصادر طبية “للنهار”، فإن الضحايا كانوا يمرّون عرضيًا بالمنطقة دون أن تكون لهم أية علاقة بتربية النحل. ويتعلق الأمر بكل من “غ، م” من مواليد 31 أكتوبر 1973، يقطن بسيدي علي. “ك، ش” من مواليد 15 جانفي 1984، يقطن بدوار رواونة، بلدية بن عبد المالك رمضان - توفي فور وصوله إلى المستشفى. “ح، ح” من مواليد 15 جانفي 1984، يقطن بدوار رواونة – تلقى الإسعافات اللازمة. بالإضافة كذلك إلى “د.ل” من مواليد 06 أفريل 1981، يقطن بسيدي عفيف – سيدي علي – حالته مستقرة.

كما تم تسجيل وفاة الحالة الثانية، “غ، م” بعد خضوعه للعلاج بقسم الإنعاش. حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة الواحدة والربع صباحًا.

من جهتها المصالح المختصة فتحت تحقيقات لمعرفة ملابسات وجود سرب النحل بالمنطقة. في وقت دعت فيه السلطات المحلية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر. خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يسهم عادة في نشاط الحشرات السامة.

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