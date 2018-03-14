وفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور بغليزان

لقي ليلة شخصين مصرعهم وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب باتجاه وهران.

بالقرب من محول يلل بعد اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين بشاحنة مقطورة كانت مركونة بالطريق السيار.

الحادث وقع في حدود الساعة 11 ليلا، من جهتها تدخلت وحدة الثانوية بيلل ومركز اسعاف الطرقات في الحادث.

أين تم نقل جثث الضحيتين هما إمراة48سنة ورجل35سنة توفيا في عين المكان.

وتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف فيما تم نقل الجريحين إلى العيادة المتعددة الخدمات بيلل.

لأخذ العلاج فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.