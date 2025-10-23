وفاة شخصين وإصابة إثنين بجروح إثر انحراف سيارة في الشلف

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس في وفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة في ولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02سا 39د من أجل حادث انحراف سيارة. و اصطدامها بحاجز اسمنتي بالطريق الوطني رقم 04، بلدية ام الذروع دائرة الشلف.

خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث. و اصابة اثنين اخرين تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

