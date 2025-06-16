وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بأدرار

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت على مستوى مدخل طريق الوزن الثقيل، ببلدية أدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 23سا51د من أجل حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين. على مستوى مدخل طريق الوزن الثقيل، بلدية و دائرة أدرار.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة اثنين اخرين (في حالة حرجة) تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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