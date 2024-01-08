وفاة شخصين وإصابة طفل في حادث حافلة بورقلة

لقي شخصين حتفهما، ليلة أمس، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين في ورقلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في إصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط ورقلة وقالمة.

وتسبب الحادث، في وفاة شخصين وإصابة طفل يبلغ من العمر 10، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى من قبل وحدات الحماية المدنية لتلقي العلاج.

كما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث في انتظار عرضهم على مصلحة الطب الشرعي.