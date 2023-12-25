وفاة شخصين وإصابة 112 في الحوادث نهاية الأسبوع

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 112 آخرون بجروح إثر وقوع 89 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية يومي 22 و23 ديسمبر الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الأمن الوطني، اليوم الاثنين، يعود سبب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر “1548” وخط النجدة “17”، لتلقي البلاغات على مدار الـ24 ساعة.