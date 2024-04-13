وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث مرور بقسنطينة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة زواعي بلدية و دائرة قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 05سا09د ، من اجل حادث إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين. تعمل على خط (الجزائر -عنابة) على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة زواعي بلدية و دائرة قسنطينة.

مشيرة أن الحادث خلف كحصيلة اولية وفاة شخصين و إصابة 14 اخرين، فيما تم تسخير لعملية التدخل هذه. 09 سيارات اسعاف و 04 شاحنات تدخل.

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