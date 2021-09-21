وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح في حادث مرور بغليزان

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 2 آخرين بجروح، في حادث مرور وقع فجر اليوم الثلاثاء بغليزان، إثر إصطدام سيارة وشاحنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت وحدات منداس، في هذا الحادث، والذي وقع بالطريق الوطني رقم 23 .

وخلف الحادث وفاة شخصين بعين المكان، وإصابة 2 آخرين بجروح، حيث تم إسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي.

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