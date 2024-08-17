وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بتيميمون

تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت، من أجل حادث مرور خطير تثمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية تيميمون.

وتدخلت ذات المصالح، على الساعة 08 سا 06د من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق البلدي الرابط بين كل من بلدية تيميمون و أولاد سعيد بلدية و دائرة تيميمون.

وخلّف الحادث وفاة شخصين و إصابة 2 آخرين بجروح مختلفة تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.