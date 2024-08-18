وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بعنابة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد في وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة في ولاية عنابة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08 سا 43 د من أجل حادث إنحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 21 بالمكان المسمى الحريشة بلدية و دائرة الحجار. وخلّف الحادث وفاة شخصين و إصابة 2آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.