وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بتيارت

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ، بولاية تيارت أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 03سا 50د، من أجل حادث انحراف و إصطدام سيارة بشجرة. على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ، ببلدية و دائرة السوقر.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 34 سنة و 37 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة 02 آخرين يبلغان من العمر 38 سنة و 40 سنة بجروح خطيرة تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى ميموني طاهر.

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