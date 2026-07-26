وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بقسنطينة

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور أليم وقع صباح اليوم الأحد، بوسط مدينة ابن زياد، في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة.

وخلف الحادث وفاة رجل يبلغ من العمر 72 سنة في عين المكان ورضيع لم يتجاوز عمره 26 يوماً. حيث جرى تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما أشار البيان إلى تعرض امرأة تبلغ من العمر 30 سنة لجروح مختلفة، وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لحالة صدمة. حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة في الموقع قبل نقلهما إلى المستشفى.