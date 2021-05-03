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وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بالجلفة

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وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بالجلفة
بقلم زكرياء مداح

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة، مدعمة بالوحدة الرئيسية اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث، في تصادم مباشر بين شاحنة خفيفة “هاربين” وسيارة من نوع لوقان بالمكان المسمى “باب مسعود” اتجاه بلدية الشارف.

وخلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر في عين المكان يبلغان من العمر 45 سنة، و18 سنة.

بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح، يبلغ من العمر 66 سنة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للجريح في عين المكان ونقله للمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني.

بينما يتم حاليا نقل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث.


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