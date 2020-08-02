وفاة شخصين وإصابة 209 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين وجرح 209 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 153 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة شخصين وإصابة 209 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية الجزائر أكبر حصيلة دموية بوفاة شخص وإصابة 17 بجروج متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج مع تسجيل 17 تدخلا.

كما سجلت وحدات الحماية 3123 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 57 عملية تحسيسية عبر 04 ولايات، بالإضافة إلى 70 عملية تعقيم عبر 5 ولايات، سخرت لهما 34 سيارة إسعاف و 28 شاحنة و 181 عون حماية مدنية.

فيما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 34 مكان إقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين عبر 12 ولاية الذين تمّ إجلاؤهم وهي الجزائر، بسكرة، إليزي، مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، قالمة، قسنطينة، عين الدفلى، عنابة وسكيكدة.

للإشارة، فقد انتشلت مصالح الحماية جثة طفل عمره 13 سنة بعدما غرق في مجمّع مائي بالمكان المسمى “بوجروة” ببلدية الصومعة وتم نقل الضحية إلى مستشفى بوفاريك.