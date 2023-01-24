وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح بعد حادث مرور على الحدود بين البليدة وعين الدفلى

تسبب حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 04، الرابط بين بلديتي واد جر غرب البليدة وبومدفع باتجاه عين الدفلى في وفاة شخصين وإصابة 3 اخرين بجروح.

هذا واصطدمت سيارتين سياحيتين بذات الطريق مما أدى إلى وفاة ضحيتين متأثرين باصابتيهما.

كما تم نقل جثث الضحايا من طرف الحماية المدنية بالبليدة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.

فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مصلحة الاستعجالات بفرنس فانون بالبليدة، من جهتها مصالح الدرك الوطني بالبليدة فتحت تحقيقا لتحديد السبب الحقيقي لوقوع الحادث.