وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انقلاب سيارة بإليزي

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرين، جراء حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بدائرة ان أمناس ولاية إليزي.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم03. حوالي 30كلم من بلقبور باتجاه ورقلة بلدية برج عمر ادريس دائرة ان أمناس، حسب بيان الحماية المدنية.

وأشار المصدر نفسه أن الحادث خلف وفاة شخصين (02) من جنس ذكر في عين المكان. واصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30و 40سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.