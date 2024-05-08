وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالبويرة

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 03 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الإجتنابي بالمكان المسمى واد الرخام ببلدية عين الترك، في البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف شاحنة ذات مقطورة وإصطدامها بسيارة ودهسها لشخص راجل.

وخلف الحادث حالتا وفاة وإصابة 03 أشخاص آخرين لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتين المتوفيتين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.