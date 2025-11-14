وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالمسيلة

توفي شخصين وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، على مستوى منطقة لعرايس، في المسيلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وجرار فلاحي.

وخلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان من كلى الجنسين، تبلغ أعمارهما بين 57سنة و59 سنة.

بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين، ومن بين الجرحى ضحية محصورة تم إخراجها، لهم إصابات مختلفة تبلغ أعمارهم بين 5 سنوات، و50 سنة.

وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى بن سرور، فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.