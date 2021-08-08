وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور أليم بقسنطينة

خلف حادث مرور وقع في الخروب بقسنطينة، وفاة شخصين، وإصابة 3 آخرين بجروح، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي والوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب، منتصف نهار اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 79 بمنطقة قطار العيش في الخروب.

وتمثل الحادث، في إصطدام بين سيارتين، مخلفا ضحيتين متوفيتين بعين المكان، وهما “م د” من جنس ذكر عمره 79 سنة و” س د”، من جنس أنثى، وتبلغ من العمر 50 سنة.

وتم نقل الضحايا من طرف إسعافات الحماية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.

فيما تم نقل الجرحى، ويتعلق الأمر بـ3 ضحايا مصابين من جنس ذكر، لديهم إصابات مختلفة، إلى مستشفى علي منجلي.