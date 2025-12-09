وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بتيارت

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الولائي رقم 7 ، ببلدية الرشايقة في ولاية تيارت، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 03 آخرين.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 06سا38د، إثر حادث اصطدام بين سيارتين ،على مستوى الطريق الولائي رقم 77. بلدية الرشايقة ودائرة حمادية .

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين ، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة 03 أشخاص آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

