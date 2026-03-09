وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور ببسكرة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 03 آخرون بجروح متفاوتة ببلدية حاسي الغروس التابعة لدائرة فوغالة، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بولاية بسكرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

وخلّف الحادث وفاة شخصين جرى نقلهما من طرف المسعفين إلى مصلحة حفظ الجثث. بالإضافة إلى إصابة 03 آخرين بجروح مختلفة. حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان قبل إجلائهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.