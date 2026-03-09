وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بخنشلة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بالمكان المسمى طريق بكار ببلدية عين الطويلة، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بخنشلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وأخرى سياحية على مستوى طريق بكار ببلدية ودائرة عين الطويلة.

وخلف الحادث وفاة شخصين جرى نقلهما من طرف المسعفين إلى مصلحة حفظ الجثث. بالإضافة إلى إصابة 03 أشخاص آخرين بجروح مختلفة. حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان قبل إجلائهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.