وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بأم البواقي

توفي شخصان وأصيب 3 آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع بقرية بئر بن عياد ببلدية ودائرة عين مليلة في ولاية أم البواقي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 100.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 40 و55 سنة، حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و38 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنة تدخل وسيارتا إسعاف، حسب ذات البيان.