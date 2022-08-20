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أخبار الجزائر

وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في إصطدام سيارتين بتيارت

بقلم ديار بن داود
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في إصطدام سيارتين بتيارت
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لقي شخصين حتفهما، وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم السبت، في حادث إصطدام سيارتين بالطريق الوطني رفم 91 بتيارت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، وقع الحادث صبيحة اليوم، بمنطقة العبابسة التابعة لبلدية الرحوية.

وتمثل الحادث، في إصطدام سيارتين من نوع “Toyota Hilux” و”Great wall0″. مخلفا وفاة شخصين سنهما 6 سنوات و36 سنة.

بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح، سنهم يتراوح مابين 4 و74 سنة.

هذا وقد تم فتح تخقيق في ملابسات الحادثة، والتي رفعت من ضحايا الطرقات إلى 13 بتيارت خلال نصف شهر أوت الحالي.

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